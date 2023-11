Campionato Regionale Under 17 – L’NBS “BigMat” Soverato vince facile contro i coetanei di Paola

Prima vittoria dei giovani Under 17 di Soverato al debutto sul parquet amico del Palascoppa.

Partono fortissimi i ragazzi di coach Gioffrè mettendo subito in difficoltà i volenterosi ma poco efficaci paolani.

Ottima partenza di Chiriaco che a colpi di triple e, ben coadiuvato da Tuccio, Commodaro e Paparazzo, creano subito un divario impossibile da colmare da Paola anche per un’evidente superiorità fisica, tecnica e di esperienza da parte dei locali.

Non cambia di molto la partita nel secondo quarto; i paolani, pur con grande impegno non riescono ad arginare le folate offensive dei soveratesi che all’intervallo lungo conducono 57 – 10.

Alla ripresa Paola ci prova a ridurre il gap spinta dall’ottimo Iervolino ma Soverato, anche con i giovanissimi innesti di coach Gioffrè, continua a martellare senza concedere nulla ai ragazzi ospiti.

Nel quarto l’NBS rallenta e amministra il vantaggio acquisito e chiude il tempo con un piccolo gap ma, il risultato finale (84 – 24), la dice tutta sulla palese differenza tra le due compagini.

Bene quindi Soverato, concentrato e arrembante, con tutti gli effettivi in campo ruotati con maestria da Gioffrè, con ben 10 giocatori a punti.

Ottime performance di Chiriaco (25), Tuccio (19) e del giovanissimo Palaia (10) anche lui in doppia cifra. Importanti canestri di Paparazzo, Mazzucco e Commodaro; comunque in generale una buona prova collettiva.

L’NBS non ha molto tempo per rifiatare, martedì è atteso da un’altra delicata sfida a Rossano contro la Murialdina.

Ai giovani paolani vanno fatti i complimenti perché, pur in chiara difficoltà su un campo ostico per tutti, non hanno mai mollato e si sono battuti con grande generosità e orgoglio. È evidente che si tratta di un team di recente formazione che ha grandi margini di miglioramento e siamo sicuri che lo faranno.

Ottima la prova di Iervolino, che ha spinto fino alla fine, e di Bellino. In evidenza anche La Rosa ma tutti i ragazzi sono da lodare per l’impegno e la generosità. Cresceranno di sicuro.

NBS Soverato: Corradini 2, Chiriaco 25, Palaia 10, Tuccio L. 19, Commodaro 6, Paparazzo 8, Morello 2, Mazzucco 4, Rosi 3, Miriello 5, Filardo, Anastasio. Coach S. Gioffrè

Paola Basketball: Esposito, Ciamarini, Maddalena, La Rosa 5, Timpano, Aloia 2, Carpozzino, Bellino 8, Perricone, Iervolino 9. Coach Coluccio