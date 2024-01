Neve nelle montagne calabresi, Anas in azione

Nelle ultime ore, le Squadre Anas sono impegnate nel garantire la transitabilità e la sicurezza, con mezzi sgombraneve e spargisale, lungo i tratti interessati dalle precipitazioni nevose.

L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna, in particolare la statale la statale 108 Bis nel territorio di Rogliano (CS), il tratto dell’Altopiano Silano lungo la statale 107 ‘Silana Crotonese (CS) e lungo la 572 ‘Di Monte Cucco e Monte Pecoraro’ (EX SS110) a Serra San Bruno (VV).

Anas ricorda che fino al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.