Nota del Gruppo di opposizione “Progetto Civico per Satriano” in merito al ripristino di alcune infrastrutture

I Consiglieri del Gruppo di opposizione “Progetto Civico per Satriano”, Vittoria Corasaniti, Fortunato Drosi e Francesco Maida, in una nota, esprimono il proprio disappunto nei confronti del comunicato emesso dal sindaco, Massimiliano Chiaravalloti, in merito al ripristino di alcune importanti infrastrutture.

“Innanzitutto – sottolineano i consiglieri di opposizione – è un fatto incontestabile che il ripristino della Strada Notarmelli non è merito dell’Amministrazione Chiaravalloti. Si ricorda, infatti, al Sindaco che il finanziamento ottenuto per definire l’annosa problematica, com’è noto, non è opera sua”.

I consiglieri si esprimono, altresì, sulla Strada Provinciale Satriano-Cardinale, sostenendo come non sia assolutamente vero che sia rimasta chiusa per dieci anni. “Anche in questo caso – si legge ancora – si ricorda al Sindaco che la stessa strada è rimasta chiusa solo per qualche mese dopodichè l’Amministrazione Drosi, in carica all’epoca, ha provveduto a sollecitare la situazione alla Provincia di Catanzaro ottenendo la riapertura e il ripristino di una sola corsia. In più, sempre in quel periodo, è stato anche effettuato un sopralluogo con l’allora presidente Enzo Bruno e con l’Ing. Siniscalco della Provincia di Catanzaro, cosi che l’intervento risolutore della strada in questione è stato inserito nella programmazione dei lavori della Provincia che, considerando le lungaggini della burocrazia, purtroppo non è affatto un tempo breve”.

Anche in riferimento alla Strada Provinciale n. 128 Satriano-Davoli, il gruppo di minoranza si sente di esprimere alcune considerazioni, sostenendo come “il Sindaco di Satriano non abbia fatto nulla di particolare o straordinario, se non “quasi” l’ordinaria amministrazione nel sollecitare la Provincia di Catanzaro a definire la situazione. Tra l’altro, dello stato della pratica non sono neanche stati informati i concittadini. Piuttosto, il Sindaco, come al solito, ha pensato bene di criticare la minoranza e ora anche le Associazioni, per la consueta mania di protagonismo e diffidenza nei suoi confronti, per il solo fatto di aver chiesto informazioni direttamente alla Provincia di Catanzaro, quale ente competente a definire la problematica, tramite un consigliere provinciale.

Ebbene, a tal proposito – chiariscono i consiglieri – si ricorda al primo cittadino che, in un consiglio comunale a un consigliere di minoranza che gli chiedeva informazioni su un’opera, replicava che non era tenuto a rispondere e che per tali informazioni ci si può rivolgere agli uffici. Ed è proprio quello che la minoranza ha fatto in questo caso. Semplicemente si è rivolta all’ente competente in materia e, a differenza del Sindaco, ha informato la cittadinanza.

Quindi, con spirito costruttivo – concludono i consiglieri – si chiede al Sindaco di Satriano di informare sempre e prontamente i concittadini sulle questioni importanti che riguardano il territorio e di abbandonare modi di fare e metodi arroganti con risposte a posteriori rispetto a interrogativi e perplessità, che il primo cittadino, paradossalmente, considera polemiche e che, invece, con una corretta informazione potrebbero certamente essere evitati”.