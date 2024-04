Esplosione in una stazione di servizio carburanti sulla SS106, due operai in gravi condizioni

Due operai sono rimasti gravemente feriti a causa di un’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri in un’area di servizio di carburanti sulla statale 106, alla periferia sud di Crotone.

L’esplosione si è verificata in un locale interrato, dove sono alloggiate le pompe per l’erogazione del gas per autotrazione. I due feriti sono addetti alla manutenzione che stavano svolgendo lavori già programmati. L’esplosione ha generato un incendio che ha investito i due operai.

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso il cui rianimatore ha proceduto ad intubare nell’ambulanza del Suem 118 di Crotone il più grave dei feriti che è stato è poi trasferito con il mezzo aereo all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro con gravi ustioni.

L’altro ferito è invece stato portato all’ospedale di Crotone con gravi ustioni a mani e braccia e si sta attendendo per procedere al trasferimento presso il centro grandi ustionati di Brindisi o Catania. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone e uomini della Polizia di stato.

La strada statale 106 è stata chiusa al traffico per alcune ore per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza sulla carreggiata. Sono in corso indagini dei vigili del fuoco e della polizia per accertare le cause dell’incidente. Le due persone ferite sono in prognosi riservata.