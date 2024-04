Tragedia sulla SS106 a Soverato, rintracciato l’uomo alla guida dell’auto pirata

Rintracciato l’automobilista che questa mattina ha travolto e ucciso un ciclista all’interno di una galleria sulla strada statale 106, all’altezza del comune di Soverato, nel Catanzarese.

L’uomo al momento si trova in stato di fermo per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso, eseguito dai carabinieri della compagnia di Soverato sotto il coordinamento della Procura di Catanzaro.

Fondamentali nella ricerca e individuazione del mezzo si sono rivelate le telecamere poste all’ingresso e all’uscita della galleria, visionate in queste ore dai militari dell’arma e che hanno consentito di rintracciare l’automobilista che aveva proseguito la marcia senza fermarsi, dopo la collisione con il ciclista.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo, si tratta di un uomo, Carlo Carrai, residente in provincia di Pisa, di 65 anni, abituale frequentatore della città di Soverato.

L’incidente è avvenuto in mattinata, le indagini affidate ai militari della compagnia di Soverato sotto il coordinamento della Procura.