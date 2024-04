Ciclista investito e ucciso sulla statale 106 a Soverato

Tragico incidente nella galleria Santicelli 1 della variante alla SS 106 calabrese, nel tratto ricadente nel comune di Soverato.

Per cause in corso di accertamento un’auto ha investito un ciclista che è morto sul colpo. Il traffico sull’arteria è rimasto bloccato per consentire le operazioni del caso.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Soverato che stanno effettuando i rilievi per risalire all’esatta dinamica del sinistro. Inevitabili ripercussioni sulla circolazione: code e rallentamenti. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco.