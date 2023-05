Nuova ondata di sanzioni a Catanzaro contro l’abbandono di rifiuti

Non si ferma l’attività di contrasto dell’amministrazione comunale contro i fenomeni di abbandoni e conferimento illecito di rifiuti.

Al termine di un’intensa settimana di controlli da parte della Polizia locale, sono stati elevati undici verbali – per una sanzione di 170 euro ciascuno – nei confronti di privati cittadini e operatori, lungo tutto il territorio, per il mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata.

Attenzione particolare per il centro storico, dove a seguito di accertamenti sono stati individuati i titolari di attività che abbandonavano la spazzatura per strada lungo via Spasari e via Montecorvino. Per i trasgressori è stata comminata la multa di 600 euro.

“L’attività di prevenzione e di contrasto da parte dei vigili urbani, sta registrando buoni risultati grazie all’ausilio delle foto trappole installate nelle aree e nei vicoli del centro storico dove maggiormente si registrano condotte illecite da parte di cittadini ed esercenti”, commentano gli assessori alla Polizia locale, Marinella Giordano, e all’Ambiente, Aldo Casalinuovo.

“Non intendiamo arretrare di un centimetro rispetto ad un obiettivo primario come quello del rispetto delle regole di convivenza civile e della tutela del decoro e dell’igiene. Auspichiamo, dunque, che il ricorso alle sanzioni sia sempre meno frequente, rappresentando un valido deterrente per sensibilizzare la comunità sulla fondamentale importanza di preservare il corretto funzionamento della raccolta differenziata”.