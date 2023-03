Nuovo Basket Soverato – Pianopoli, partita al cardiopalma termina 71 a 60

Per la seconda giornata della seconda fase del campionato maschile di pallacanestro di serie D, al Palascoppa si affrontano la EdilMC Nuovo Basket Soverato e la A.S.D. Pianopoli. Partono in quintetto Goglia, Rotundo, Tuccio, Lupica, Maida.

Primo quarto combattuto, Soverato e Pianopoli lottano punto a punto, un’azione dopo l’altra, in dieci minuti di grande intensità, in cui, a fare la differenza, è la maggiore presenza offensiva dei ragazzi di coach Pirillo. In assenza di Maida, costretto ad uscire a metà tempo per la situazione falli, è Lupica a rendersi autore di sei vitali punti consecutivi che consentono a Soverato di chiudere davanti. Il primo parziale è, quindi, di 16/14 per i padroni di casa. Nel secondo quarto fanno il loro ingresso in campo Paoletti G. e Citraro.

Gara che si mantiene sulla falsariga della prima frazione, con le squadre che lottano su ogni pallone. Soverato è maggiormente frenetica in attacco e riesce soltanto parzialmente a sfruttare il bonus che gli ospiti raggiungono sin dal quarto minuto di gioco. Pianopoli alterna difesa a zona e difesa a uomo e, quando il cronometro sta per decretare la fine del quarto, con una tripla allo scadere, pesca il jolly che le permette di chiudere il primo tempo in vantaggio per 32/35.

Il terzo quarto segna il rientro in campo di Maida. Ma, di fatto, la partita finisce a 3 minuti dalla fine del tempo, sul 41/40 per Soverato, quando un terribile scontro di gioco tra Saverio Lupica e Nunzio Venuti (ai quali auguriamo una prontissima ripresa) rende necessario il ricorso di entrambi alle cure del pronto soccorso. La partita resta sospesa per oltre un’ora, necessaria a prestare assistenza ad alcuni spettatori rimasti impressionati dall’accaduto e a ripulire il parquet dal sangue.

Tutti col fiato sospeso, in attesa del ripristino di una parvenza di normalità. Tuttavia, dopo un lungo conciliabolo tra arbitri, dirigenti e giocatori di entrambi le squadre, si decide di riprendere la gara, in un clima surreale, con alcuni ragazzi richiamati da sotto le docce. La partita, dunque, ricomincia, ma a questo punto non ha più senso continuare con la cronaca del match, che finisce comunque con la vittoria finale di Soverato per 70/61.

NBS EDIL MC COSTRUZIONI 71 – ASD PIANOPOLI 60 (16-14; 16-21; 16-15; 22-11) Arbitri: Cristarella e Smirne

NBS: Citraro 12, Paoletti G.2, Goglia 5; Paoletti N. ne, Tuccio L. 2, Barbuto ne, Tuccio G. 13, Longino ne, Lupica 9, Riccio 2, Maida 25, Rotundo. All. Pirillo

PIANOPOLI: Mammoliti, Strangis 2, Viterbo 5, Venuti 5, Mercuri 4, Giampà ne, Verso, Carchedi 10, Mangione 24, Lazzarotti ne, Falvo, Piccione 11. All. Lazzarotti