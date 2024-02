“Oltre 3,5 miliardi di euro per strade della Calabria”

“Gli effetti della programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas produrranno per il 2024 e per il 2025 l’avvio di almeno 65 interventi, per un importo complessivo superiore ai 7,6 miliardi di euro, tenuto conto delle risorse già allocate e di quelle stanziate negli anni 2023-2024 per il finanziamento del contratto di programma di Anas (pari a 6 miliardi)”.

“Per la Calabria, un complesso di risorse mai visto prima: oltre 3,5 miliardi destinati alla realizzazione di diversi interventi, dalla SS 106 “Jonica” alla A2, passando per il completamento delle strade di accesso al Porto di Gioia Tauro”. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture.

“Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che ad oggi hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale. Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio calabrese”.

Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini: “Siamo determinati ad ascoltare le esigenze dei territori e a recuperare decenni di troppi No”.