Ondate di calore: il Comune di Catanzaro dispone l’uscita anticipata dalle scuole alle ore 13:00 dal 14 al 19 settembre

Ordinanza del Sindaco Fiorita a tutela della salute degli studenti e del personale scolastico per far fronte alle elevate temperature meteorologiche

A causa delle eccezionali condizioni meteorologiche e delle temperature elevate previste per i prossimi giorni, il Sindaco di Catanzaro ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la sospensione anticipata delle attività scolastiche ed educative alle ore 13:00, nel periodo compreso tra lunedì 14 e sabato 19 settembre 2026. Il provvedimento, adottato in via precauzionale a tutela della salute pubblica, riguarda tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado (scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado) e i servizi educativi per l’infanzia presenti sul territorio comunale.

La decisione è stata assunta in accordo con i Dirigenti Scolastici della città, e in particolare accogliendo le sollecitazioni dei Dirigenti degli Istituti Comprensivi che, nel corso del tavolo svoltosi il 7 settembre 2026 presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, avevano espresso forte preoccupazione per le elevate temperature negli ambienti scolastici richiedendo una determinazione in tal senso. Il provvedimento tiene conto del permanere di temperature superiori alle medie stagionali nelle ore centrali della giornata e del fatto che la permanenza nelle aule oltre le ore 13:00 — in assenza di adeguato raffrescamento o ricambio d’aria — può aggravare il disagio termico e i rischi per la salute degli alunni e del personale

Orario di sospensione: le attività scolastiche ed educative termineranno tassativamente entro le ore 13:00 nei giorni di effettiva lezione compresi tra il 14 e il 19 settembre.

Organizzazione e vigilanza: I Dirigenti Scolastici informeranno tempestivamente le famiglie e gestiranno le modalità organizzative dell’uscita anticipata, garantendo la vigilanza sugli alunni fino alla riconsegna ai genitori o ai soggetti autorizzati.

L’ordinanza, immediatamente esecutiva, è stata notificata alla Prefettura di Catanzaro, all’Ufficio Scolastico Regionale, all’ASP, alla Polizia Locale e alla società di trasporti AMC SpA per gli adeguamenti dei servizi.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile da oggi sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro.