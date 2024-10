Online il nuovo libro del soveratese Gabriele Ruggiu “Gli eroi di Monte Piana”

Gabriele Ruggiu di Soverato spiega la genesi del suo lavoro: “La storia, vera e documentata, parla del mio bisnonno, vissuto tra Soverato e Montauro, eroe di Monte Piana nella prima guerra mondiale. Il libro si sta piazzando da settimane nei primi posti della classifica di genere su Amazon“.

“Giuseppe Pisano è tornato dalla Grande Guerra, ma la battaglia non è finita. Le sue ferite, invisibili agli altri, lo tengono prigioniero di un passato che il Paese ha già dimenticato. Al suo fianco, l’amore silenzioso di Maria e le lettere dei commilitoni lo spronano a non arrendersi. Gli eroi di Monte Piana – conclude l’autore – racconta il coraggio di chi combatte per essere ricordato e per riscattare il proprio valore, quando il mondo sembra averlo dimenticato”.