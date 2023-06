ONMIC – Incontro con l’Assessore alle Politiche Sociali di Catanzaro

Oggi in rappresentanza dell’ONMIC – Calabria il Presidente Cav. Giorgio Ventura ha incontrato l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Catanzaro Dr. Bonaventura Lazzaro.

Nel corso dell’incontro il Presidente Ventura ha illustrato all’Assessore l’impegno dell’ONMIC nella tutela dei soggetti che vivono situazioni di disagio, non soltanto psicofisico ma anche conseguenti a problemi di natura economica e sociale.

L’occasione è stata importante per approfondire, assieme al rappresentante del Comune, la mission dell’OMNIC che in questo modo è stata anche accreditata tra le associazioni di categoria degli invalidi civili e del terzo settore. Al Riguardo Ventura ha consegnato un fascicolo di presentazione delle attività svolte e di quelle in programma.

Il Presidente Giorgio Ventura, tra l’altro, ha evidenziato le tante problematiche che affliggono la categoria degli invalidi, in particolare, il manto stradale spesso sconnesso, gli ingombri sui marciapiedi e i varchi di accesso alle strutture pubbliche e private non sempre agevoli per gli ingressi delle persone con disabilità.

Inoltre, soprattutto in occasione della stagione balneare, Ventura ha posto l’accento sulla mancanza di passerelle adatte, per l’accesso alle spiagge, alle persone disabili e agli anziani.

Da parte sua l’assessore Lazzaro ha dimostrato, in merito ai problemi evidenziati, una forte sensibilità dichiarandosi disponibile a risolvere le problematiche segnalate, unitamente ai rappresentanti delle categorie di cui, a pieno titolo, farà parte l’ONMIC.