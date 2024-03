Operazione su gestione dei depuratori: 17 arresti per traffico rifiuti, violazione appalti e sversamenti [NOMI]

Dovranno rispondere dei reati di inquinamento e frode nelle pubbliche forniture, e associazione a delinquere. Quattro le persone finite in carcere ovvero i titolari delle società e il loro referente principale; in 13 ai domiciliari e un obbligo presentazione alla pg. Sono 5 i pubblici amministratori indagati.

E’ questo il bilancio del blitz eseguito nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza, dai Carabinieri del Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica e del Comando per la Tutela Forestale e dei Parchi. Con il coordinamento della Dda di Catanzaro.

“Gli inquirenti hanno ricostruito una serie di condotte illecite legate al trattamento acque e dei rifiuti e – ha spiegato in conferenza stampa il procuratore di Catanzaro facente funzioni Vincenzo Capomolla – per questo è stato necessario l’intervento dei Carabinieri del nucleo ambientale e forestale. Indagini possibili grazie alle competenze specifiche – ha spiegato – perché si è andati ben oltre il semplice malfunzionamento di depuratori e impianti”.

A centro dell’inchiesta ci sarebbe una “società che gestiva i depuratori in tutte le province calabresi e si era accaparrata il servizio al massimo ribasso, con risparmi enormi in danno però all’ambiente, attraverso sversamenti illeciti e la mancata manutenzione e condotta fraudolenta nella gestione dell’appalto. L’operazione dà il senso che la maladepurazione è soprattutto legata ad una gestione illegale”. Sono in tutto 34 i depuratori interessati nelle cinque province per 40 Comuni, ma la società gestiva anche altri impianti.

I nomi degli indagati

In carcere:

Mario Minieri (Caraffa di Catanzaro, 26.06.1962);

Giuseppe Minieri (Soverato, 17.07.1989);

Saverio Minieri (Soverato, 28.01.1991);

Giuseppe Donatello Valentino (Caraffa di Catanzaro, 18.08.1974);

Ai domiciliari:

Vincenzo Papalia (Cinquefrondi, 20.03.1981);

Ilario Serianni (Catanzaro, 16.10.1987);

Giuseppe Passafaro (Catanzaro, 29.09.1968);

Raffaele Passafaro (Catanzaro, 23.01.2001);

Antonietta Vescio Campisano (Lamezia Terme, 20.11.1978);

Gioacchino Rutigliano (Terlizzi, 05.03.1985);

Andrea Talarico (Lamezia Terme, 27.06.1989);

Davide Bartucca (Lamezia Terme, 24.10.1983);

Domenico Rosariano (Catanzaro, 03.12.1985);

Francesco Pungitore (Lamezia Terme, 17.10.1976);

Giuseppe Bongarzone (Catanzaro, 02.05.1988);

Ernesto Lento (Nicastro, 29.05.1962);

Vincenzo Ruggero Talarico (Sambiase, 04.03.1964).