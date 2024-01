Padre di una studentessa prende a schiaffi un dirigente scolastico, denunciato

Il padre di una studentessa ha aggredito e preso a schiaffi a Cosenza il dirigente scolastico del Liceo scientifico Scorza, Aldo Trecroci.

Secondo quanto si è potuto apprendere il genitore si è recato nella scuola della figlia per discutere con Trecroci, che ricopre anche la carica di consigliere comunale, della destinazione della studentessa nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro.

Al termine del colloquio, l’uomo ha colpito il dirigente scolastico con uno schiaffo facendolo finire a terra. Il dirigente si è prima recato in ospedale per farsi refertare e, successivamente, è andato in Questura per sporgere denuncia.

Ministro Valditara: “È un fatto grave e inaccettabile”

“Esprimo la mia solidarietà al dirigente del liceo ‘Scorza’ di Cosenza, aggredito da un genitore. È un fatto grave e inaccettabile, che potrebbe costituire anche un danno di immagine per lo Stato”.

“Ho già provveduto in tal senso a chiedere all’Avvocatura dello Stato di accertare se sussitano i presupposti per esercitare un’eventuale azione di risarcimento contro l’autore dell’aggressione”.

“I dirigenti, i docenti e tutto il personale delle nostre scuole vanno rispettati, e tutti devono sapere che lo Stato è con loro contro ogni aggressione”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.