Palestina, ovvero: Abbandonò le redini delle cose…

Così narra Virgilio, in Eneide, VII, 600: “rerum reliquit habenas”. Il re Latino, per quanto citato nella Teogonia, doveva essere un individuo inutile e pacioso, se, per vagamente obbedire agli dei, ruppe il fidanzamento della figlia Lavinia con Turno e voleva passarla ad Enea. Apriti cielo… come vedrete, è il caso di dire: mentre lui faceva finta di niente, due inferocite donne scatenarono una guerra che, iniziata per questo non proprio fondamentale motivo (e il cui unico scopo e fare dei due sposini gli avi di Augusto), si estese a tutta Italia. Già, le guerre sono come le ciliegie: una tira l’altra. Vedi Palestina.

Le due iraconde signore sono la dea Giunone, nemica dei Troiani, e la regina Amata, moglie di Latino; entrambe sostenitrici di Turno. Che fece, Latino, di fronte a tali femminili furori? Si sbarrò in casa, “saepit se tectis”, ovvero: Fate voi! La signorina Lavinia? Non pervenuta.

Così stanno non-agendo, di fronte alla guerra di Gaza, i seguenti signori: gli Arabi; Il papa; il presidente degli USA; la presidente dell’Europa (dis)Unita; l’ONU; ogni altro; eccetera. È così evidente che quasi è spazio e tempo sprecato parlarle. Tutti al buio, e allo Stato d’Israele lasciare le briglie (habenas) sciolte.

E l’Italia? Ecco un argomento più interessante. Il titolare della faccenda, il ministro Tajani, ripete pacatamente, e anche non spesso, la tiritera: sta con lo Stato d’Israele, però vorrebbe due popoli e due Stati; come realizzare tale arduo scopo, omette di spiegarlo. Intanto, redini al vento…

Salvini per lo Stato d’Israele scende in piazza, ma si dev’essere accorto che era una piazzetta; e non insiste.

La Meloni… ragazzi, qui fidatevi della mia interpretazione autentica. Giorgia viene dalla militanza, non da polverosi uffici; e lo sa che i suoi militanti (elettori inclusi) non brillano di simpatia per la linea ufficiale di Biden e Tajani. E FdI, come l’antico MSI-DN, è un movimento ad alto tasso di militanza. Un giorno vi racconterò anche questo.

Le opposizioni… davvero imbarazzante, in questa situazione, fare l’opposizione. Marciare per la pace con relative bandiere, è come protestare contro la pioggia d’inverno e il solleone d’estate: simpatico ma inutile. Elly non viene dalla piazza ma dai salotti, però qualcuno glielo deve aver detto, cosa pensano gran parte dei suoi.

Soluzione? Fanno tutti come il re Latino:

saepit se tectis, rerumque reliquit habenas.

Sì, ma i cavalli senza redini vanno dove vogliono, e a volte “strambano” e disarcionano i cavalieri. E vale anche per Vaticano, ONU, EU, USA eccetera.

Ulderico Nisticò