Partita da Catanzaro e arrivata a Soverato la staffetta di Correre Insieme – CSAIN – per RUN4HOPE a sostegno di AIL

La società Correre Insieme associata a CSAIN, è partita da Catanzaro quartiere lido, e poi è giunta domenica 14 aprile a Soverato, accolta dalle maestranze forze armate e locali, e dall’assessore Francesco Matozzo del comune.

Il sodalizio ha percorso la meravigliosa Costa degli aranci, salutata alla partenza da Catanzaro dal sindaco prof. Nicola Fiorita, passando per Squillace lido accolta dai rappresentanti del comune di Squillace, assessori Mariella Trombetta e Rosetta Talotta e vicesindaco Stefano Carabetta per concludere la staffetta nella bellissima Soverato.

Le finalità della staffetta è quella di partecipare alla RUN4HOPE per supportare AIL che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, finanziando studi innovativi e laboratori in tutta Italia.

L’Associazione assiste ed accompagna i pazienti e le famiglie in tutte le fasi del percorso, in stretto contatto con i Centri di Ematologia che supporta in maniera continuativa per andare incontro al meglio alle esigenze di malati e caregiver. L’obiettivo è di migliorare la qualità di vita di chi lotta contro un tumore del sangue e sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro queste patologie.