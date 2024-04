Giovane calabrese morto sul volo Torino-Lamezia, sarebbe diventato presto papà. Verso apertura inchiesta

Sarebbe diventato papà fra qualche mese il giovane di 34 anni, Giuseppe Stilo, morto a causa di un malore ieri in viaggio a bordo dell’area partito da Torino e diretto a Lamezia Terme.

L’uomo era originario di Filogaso, in provincia di Vibo Valentia, e residente a Vezza d’Alba, e lavorava in una ditta piemontese e ieri stava facendo rientro in Calabria insieme alla moglie incinta di pochi mesi, la quale ha a sua volta avvertito un malore alla tragica notizia del decesso del marito ed è stata ricoverata.

In un primo momento, nella ricostruzione dell’accaduto, si era parlato di ritardo nei soccorsi e nel presunto rifiuto di alcuni aeroporti di accettare l’atterraggio nell’area con a bordo Giuseppe.

Sulla dinamica – da quanto si apprende dalla stampa piemontese – la procura di Torino potrebbe aprire un fascicolo di indagine, l’Asl competente ha chiarito dal canto suo che non vi sarebbe stata alcuna negligenza perchè il giovane Giuseppe sarebbe stato prima soccorso a bordo da due medici presenti tra i passeggeri anche attraverso l’uso del defibrilatore e successivamente, una volta atterrati a Torino, a bordo dell’ambulanza.