Paura sul volo Milano-Reggio Calabria, aereo dirottato a Roma per un guasto durante turbolenza

Disavventura per i passeggeri di un volo di linea il 2 novembre 2023. Un Airbus A319-100 della ITA Airways, targato EI-IML, del volo AZ-1197 da Milano Linate a Reggio Calabria, era in rotta FL370 nello spazio aereo di Roma, quando l’aereo ha incontrato una forte turbolenza.

Durante il viaggio in quella turbolenza uno dei motori (CFM56) si è guastato costringendo l’equipaggio a spegnere il motore e dirottare su Roma Fiumicino per un atterraggio in sicurezza sulla pista 16L circa 25 minuti dopo aver lasciato FL370.

Per i passeggeri, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tutto si è risolto per il meglio in quanto un aereo sostitutivo, A319-100 targato EI-IMX, ha raggiunto Reggio Calabria con un ritardo di circa 2:40 ore. L’aereo dell’incidente è ancora a terra a Roma.