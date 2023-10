“Pazienza” è il nuovo singolo di MOEH, in uscita venerdì 3 novembre

“Pazienza” è un brano che traccia la ricerca della pace e della serenità nelle piccole cose, negli occhi della gente, in un gesto apparentemente normale, in una parola sussurrata, in una canzone che scorre via tra le air-pods mentre camminiamo di fretta in centro.

MOEH con questo brano si lascia stringere la mano dalla malinconia e si abbandona alla sua volontà, a quei giri che la mente di notte compie, tra sospiri e respiri affannati, quando le lenzuola diventano la metafora perfetta dei grovigli di pensieri che affollano la nostra mente.

Fammi ascoltare qualcosa di nuovo che non sia te,

fammi vedere quanto è figo il mondo senza perché.

Dammi la mano e portami,

se mi allontano quando penso troppo a lei o quando penso troppo a me…

L’onirico abbraccia il reale, anzi, lo soffoca, in un viaggio con un drone che sorvola il quotidiano sempre troppo imperfetto rispetto alle nostre volontà.

“Pazienza” è quella dimensione che analizza il sentimento più gettonato al mondo: l’amore.

Lo fa in chiave malinconica, un piano sequenza di immagini che scorrono davanti agli occhi e ci ricordano di quanto fosse importante l’altro, di quanto fosse impossibile non restarci sotto.

“Pazienza” di Moeh sono 3:54 minuti di smisurata preghiera interiore di colui che si accorge che la situazione è ormai compromessa, allora non resta che correre e fuggire per autodifesa, per non compromettere ancora una volta il cuore. La consapevolezza che solo uno scudo di silenzio possa pian piano ripristinare la nostra persona, al punto di pensarci ancora una volta ed esclamare PAZIENZA!