Peccioli (Toscana) è il Borgo dei borghi 2024, Badolato al secondo posto

Come accade ormai da diversi anni, la domenica di Pasqua in tv su Rai3, Camila Raznovich proclama il borgo più amato e votato dagli spettatori della trasmissione Kilimangiaro che per un anno intero ha presentato, grazie a un percorso di avvicinamento, 20 piccoli centri delle regioni italiane che si sfidano per aggiudicarsi il titolo e quindi le conseguenti visibilità e occasioni di turismo.

A votare sono gli spettatori e i cittadini sul sito ufficiale della manifestazione e una giuria di qualità formata per l’edizione 2024 per due terzi da nuovi membri: Isabella Potì, chef stellata e la campionessa olimpica Manuela di Centa. Confermato invece il matematico, logico, saggista Piergiorgio Odifreddi.

È un appuntamento apprezzato sia dagli abitanti dei borghi che hanno l’occasione di far conoscere le loro bellezze artistiche e architettoniche, oltre che la cultura e le tradizioni di mete solitamente poco note e battute, ma anche i telespettatori mostrano di gradire il racconto di luoghi di prossimità non per questo meno eccezionali.

Peccioli è il borgo più bello e votato d’Italia.

Seconda classificata Badolato in Calabria e terza Grazie in Lombardia. Ecco i centri partecipanti all’edizione 2024 de Il borgo dei borghi: per la Valle D’Aosta, Fontainemore; per il Piemonte, Guarene; per la Liguria, Celle Ligure; per il Trentino Alto-Adige, Caldes; per il Friuli-Venezia Giulia, Muggia; per il Veneto, Torreglia; per l’Emilia-Romagna, Castelvetro di Modena; per le Marche, Genga; per l’Umbria, Stroncone; per il Lazio, Isola del Liri; per l’Abruzzo, Crecchio; per il Molise, Petacciato; per la Campania, Montesano sulla Marcellana; per la Puglia, Leporano; per la Basilicata, Maratea; per la Sicilia, Naro e infine per la Sardegna, Arbatax.