Per la prima volta il pane Mulinum arriva in farmacia

Ricco di fibre e a basso contenuto di glutine, è stato definito il “pane della salute” consigliato da farmacisti e nutrizionisti

Farina biologica di grano antico Senatore Cappelli, lievito madre, acqua e sale: sono gli ingredienti del pane Brunetto che, dopo aver conquistato migliaia di clienti nonché il Premio Roma 2019 assegnato dalla Camera di Commercio ai migliori pani d’Italia, è arrivato anche sugli scaffali della farmacia.

Prodotto dall’azienda agricola calabrese Mulinum secondo l’antica ricetta della tradizione, ricco di fibre e a basso contenuto di glutine, grazie alle sue proprietà benefiche è stato promosso anche in ambito medico.

“In farmacia, quotidianamente, arrivano clienti con patologie come il diabete o problemi intestinali per cui devono mantenere le distanze dai carboidrati. In tanti ci chiedevano prodotti gluten free che, però, non avevano mai il sapore genuino riscoperto nel pane di Mulinum” così Gloria e Salvatore Marini, proprietari della Farmacia Magna Grecia di Crotone, raccontano l’inizio della collaborazione con l’azienda agricola fondata dall’imprenditore Stefano Caccavari, che ha permesso di garantire ai propri clienti un pane gustoso e salutare.

Da circa 2 mesi, è partita la sperimentazione della vendita di quello che è stato ribattezzato il “pane della salute” a km zero in farmacia. “Sempre pronti a nuove sperimentazioni, abbiamo accettato con piacere questa sfida che ci porta a raggiungere un altro primato: siamo la prima azienda agricola che arriva in farmacia con i propri prodotti da forno, offrendo il piacere di mangiare sano a persone soggette a limitazioni a causa di patologie” commenta Caccavari.

I risultati sono già positivi: il sapore del pane Brunetto ha conquistato anche clienti con colesterolo alto o semplicemente attenti a una dieta sana, tanto che in farmacia è stato ampliato il catalogo prodotti Mulinum con il pane segale che ha ottenuto il Premio Roma nel 2023 ed è altrettanto ricco di proprietà benefiche, ma anche biscotti, taralli e farine biologiche sempre di grani antichi.

Grazie alla collaborazione con il dietista Francesco Grande, i clienti possono ricevere indicazioni specifiche sui benefici e sulla quantità di pane che possono consumare in base alle proprie patologie. “Alcuni miei pazienti affetti da diabete di tipo 2, stanno registrando un abbassamento significativo della glicemia e dunque una diminuzione del dosaggio insulinico. Dovevano mantenere le distanze anche dalla pizza, invece adesso riescono a concedersi questo piacere, grazie all’impasto con farine di grani antichi Mulinum macinati a pietra” dichiara Grande.

Mentre nella Farmacia Magna Grecia cresce l’interesse per questi prodotti, tanto che i farmacisti, ogni settimana, promuovono anche ricette gustose da realizzare con le farine di Mulinum – azienda agricola nata grazie a un crowdfunding lanciato nel 2016 dal giovane imprenditore per recuperare la filiera dei grani antichi nonché antichi mulini a pietra e diventata un modello d’impresa sostenibile replicato anche in Toscana e Puglia –, Caccavari è pronto ad ampliare la rete di farmacie in cui promuovere l’importanza della prevenzione attraverso un’alimentazione sana, senza rinunciare al gusto.