Perde al tie break il Volley Soverato con la Futura Busto Arsizio

Perde al tie break il Soverato con il forte Futura Busto Arsizio. Una prestazione comunque positiva per le ragazze del presidente Matozzo che hanno dato filo da torcerr alle avversarie. Si guarda avanti con fiducia in casa biancorossa.

Soverato in campo con la rientrante Barbazeni e che scende in campo con Orlandi e Okenwa a formare la diagonale, al centro Guzin e, appunto, Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Jurdza con libero Vittorio.

Rispondono le ospiti con Monza in regia e Zanette opposto, al centro Tonello con Rebora, Cvetnic e Coincecao schiacciatrici mentre il libero é Bonvicini.

Gara al via e buona partenza del Soverato che guadagna un vantaggio di quattro punti, 12-8, costringendo Amadio al time out; giocano bene le ragazze di coach Guidetti con Orlandi e conpagne che aumentano il vantaggio, 16-9, con altro time out per Busto Arsizio. Buon margine anche più avanti per le locali, 22-15, e set che termina con punteggio di 25/20 per Soverato nonostante un tentativo di rimonta ospite.

Gara molto bella al Pala Scoppa con Soverato e Busto che giocano punto a punto nella fase iniziale del secondo gioco, 12-11; le calabresi sono spinte dal pubblico di cass che tifa da ogni parte del palazzetto. Con Soverato avanti 16-14 arriva il contro break di Busto che si porta sul più due, 16-18, con time out calabrese. Soverato raggiunge la parità sul 21-21 e sul 23-23 Busto ha la palla per guadagnare il set point ma prima un murone biancorosso e poi Orlandi chiudono il set 25/23 nella bolgia del Pala Scoppa.

Spinge la squadra di Guidetti che parte bene nel terzo set e conduce 7-3 con time out chiesto dalle lombarde. Soverato gioca ancora bene e conduce 17-13 con altro tempo chiesto dalle ospiti che, al ritorno in campo, recuperano il gap e raggiungono le locali sul 19-19. Set di nuovo riaperto. Passa a condurre la squadta di Amadio 21-22 e al terzo set point vince il 24/26 riaprendo i giochi.

Il set vinto da coraggio alla Futura che parte meglio nel quarto parziale, 4-8, con Soverato che cerca di non perdere ulteriore terreno. Cosa che non riesce alle ioniche che vengono superate 19/25. Dunque, tie break. Avanti la squadra di Amadio 1-4 e time out per Guidetti. Al cambio campo siamo 3-8 e Busto vince la gara con il punteggio di 8/15. Per Soverato un punto comunque positivo in vista della trasferta di Bologna mercoledì prossimo.

Volley Soverato 2

Futura Busto Arsizio 3

Parziali set: 25/20; 25/23; 24/26; 19/25; 8/15

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 8, Romanin 1, Coccoli, Tolotti, Jurdza 5, Zuliani ne, Frangipane 4, Orlandi 2, Buffo 16, Guzin 3, Vittorio (L), Okenwa 28. Coach: Ettore Guidetti

BUSTO ARSIZIO: Pomili ne, Bresciani, Citterio, Monza 4, Coincecao 12, Tonello 1, Zanette 15, Osana (L) ne, Furlan 10, Bonvicini (L), Cvetnic 24, Rebora 12, Bosso 2, Del Core. Coach: Daris Amadio

ARBITRI: Spinnicchia Giorgia – Ciaccio Giovanni

MURI: Soverato 9, Busto 13