Piccola storia di un grande talento soveratese

Si è laureato il 26 ottobre scorso a soli 18 anni, Armando Pagnotta il musicista soveratese che ha incantato la commissione d’esame, conseguendo il Diploma Accademico di I Livello in Saxofono con la votazione di 110/110 con lode, menzione speciale e bacio accademico, in uno dei Conservatori di Musica più prestigiosi d’Italia, il Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella di Napoli, nella classe del M° Francesco Salime (tra i docenti più apprezzati nel panorama nazionale, che dello strumento continua a fare Scuola), eseguendo un programma dalle grandi difficoltà tecniche ed interpretative – interamente a memoria – ed accompagnato al pianoforte dal M° Francesco Silvestri: Introduction e rondò capriccioso di Camille Saint Saens per violino e orchestra Op. 28 trascritto per Sax soprano e pianoforte – Concertino di Jeaninne Rueff – Rhapsody fi André Waignein, quest’ultimi per Sax Alto e pianoforte.

Il giovane musicista, ha intrapreso gli studi musicali, sin dalla tenerissima età, presso la Scuola di Musica dell’Associazione Musicale “U. Pacicca” di Soverato sotto la guida del M° Luigi Tedesco.

Vincitore di numerosi Concorsi di Esecuzione musicale di sassofono, tra i quali: “Great Music Events” a Vibo Valentia, XXVIII Rassegna/concorso Internazionale “Fryderyk Chopin” a Catanzaro, Concorso Nazionale di Musica per Giovani Interpreti Accademia Musicale “Harmonia” della Locride a Siderno (RC), VI Concorso Nazionale di Musica “Magna Graecia” a Gioiosa Jonica (RC), XIV Concorso Internazionale Giovani Musicisti Città di Paola (CS).

Con il Maestro Salime, hanno suonato di recente a Cipro con la Strovolos Municipality Wind Band alla presenza di notabili e personalità di spicco fra cui il Rettore dell’ università e l’ambasciatore di Polonia a Cipro.

Attualmente è iscritto presso lo stesso Conservatorio al biennio per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello (Laurea magistrale).