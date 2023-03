Pilato Alessio Salvatore il nuovo priore della confraternita Maria ss Annunziata di Santa Caterina dello Ionio

Alla luce degli Statuti e dei Regolamenti, elaborati dalla Curia Arcivescovile di Catanzaro – Squillace per delineare nella fede i cammini spirituali delle confraternite presenti nel territorio diocesano, è in corso in questi giorni il rinnovo di tutte le cattedre delle 38 associazioni religiose della diocesi.

In data 18 febbraio 2023 anche la Confraternita “Maria Ss. Annunziata”, presente nella Parrocchia di San Pantaleone Martire (Chiesa di San Gabriele Arcangelo) di S. Caterina dello Jonio Marina, in provincia di Catanzaro, ha proceduto alla presenza di un delegato vescovile alla votazione per il rinnovo del seggio priorale.

Dalla votazione elettorale sono risultati eletti: Pilato Alessio Salvatore: Priore ; Repice Alessandro: Assistente ; Bruna Fazio: Segretario; Giacomo De Rosi: Cassiere; Antonio Punturieri : Assistente.

La votazione elettorale delle cariche statuarie è stata confermata con Decreto Arcivescovile emesso in questi giorni, richiamando gli interessati al massimo impulso dell’azione religiosa e morale, propria delle confraternite, per la gloria del Signore e per la crescita del culto divino e in particolare della Vergine Maria, Madre della Chiesa terrena e celeste.

Si rinnova così e per un ulteriore triennio la cattedra priorale questa Confraternita.

La Confraternita “Maria Ss. Annunziata” è stata fondata nel 1984 per volontà del parroco di quel tempo insieme ad un gruppo di laici e poi definitivamente accolta e approvata con successivo Decreto Vescovile del 1987.

In questi ultimi anni, i cammini delle Confraternite hanno avuto delle evoluzioni che hanno portato ad unirsi tra di loro per una maggiore crescita spirituale e formativa dei propri e vari cammini di fede.

IL priore della Confraternita, Pilato Alessio Salvatore, appena eletto dichiara di voler ringraziare tutta l’Assemblea della Confraternita, il Padre Spirituale Don Saverio Mattei e la Curia di “Catanzaro – Squillace” per l’incarico ricevuto e propone con tutti i collaboratori del seggio priorale di portare avanti con fede diverse iniziative sempre finalizzate ad opere di carità e a pratiche liturgiche, nel rispetto della tradizione che negli anni passati è stata illuminata dalla presenza di confratelli, persone ricche di nobiltà d’animo e di dedizione al prossimo, che oggi vivono nella Luce di Gesù. Sarà nostra intenzione, continua ancora il priore, cercare di suscitare l’aggregazione tra i fedeli e di esercitare opere di carità e di incrementare il culto e la formazione di ogni confratello , per una fattiva collaborazione con la Parrocchia e la Diocesi e tutta la comunità .