Poesia, Francesco Pungitore vince il Concorso nazionale “Rosalba De Fazio”

Primo posto per “Alchimia dell’Anima” con cui l’autore tocca il tema della disabilità, come sofferenza che si trasmuta in forza e rinascita

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) – Lo scrittore, docente di Filosofia e giornalista Francesco Pungitore si è aggiudicato il primo premio al concorso nazionale di poesia “Rosalba De Fazio”, indetto dall’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare.

Il riconoscimento gli è stato assegnato oggi a Chiaravalle Centrale, durante una manifestazione che ha celebrato il 30° anniversario della locale sezione provinciale della Uildm. Presenti le autorità cittadine e i vertici nazionali e regionali dell’associazione.

La poesia vincitrice, intitolata “Alchimia dell’Anima”, è un commovente tributo alla resilienza umana di fronte alla disabilità. Pungitore, con una straordinaria padronanza dell’endecasillabo e del settenario, descrive un processo di trasformazione interiore, simile all’antica arte dell’alchimia, in cui il dolore si trasmuta in forza e amore, e la disabilità diventa un’opportunità di libertà.

Comprensiva di nove strofe, ognuna di quattro versi, la poesia presenta una struttura regolare, con uno schema di rime incrociate che si ripete in ogni strofa. Attraverso un linguaggio evocativo, Pungitore invita il lettore a riconoscere il valore della lotta e a trovare la forza per superare le sfide della vita, abbracciando la felicità e la solidarietà con gli altri.

Pungitore, pur non essendo presente alla cerimonia di consegna, ha inviato un video-messaggio in cui ha espresso la sua gratitudine alla giuria e al presidente del comitato organizzatore, Giovanni Sestito, da lui definito “un uomo di impegno e un esempio di attivismo civico e culturale”. Inoltre, ha ricordato con commozione Rosalba De Fazio, una donna di volontariato che ha dedicato la sua vita a servire gli altri con amore e generosità.

Il premio, oltre a un riconoscimento in denaro e una pergamena, rappresenta per Pungitore l’orgoglio di aver ricordato degnamente Rosalba De Fazio. “Questo premio porta con sé il suo spirito e il suo impegno per rendere il mondo un posto migliore” ha detto.

“Alchimia dell’Anima” è un messaggio di speranza e resilienza di fronte alle avversità dell’esistenza umana e questa edizione del premio sarà senz’altro ricordata come uno dei momenti più significativi della storia del Concorso nazionale di poesia “Rosalba De Fazio”.