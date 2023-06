Polisportive Giovanili Salesiane, concluse a S. Andrea Jonio le Finali Nazionali di Calcio a 5

Successo per l’evento finanziato con un contributo della Regione Calabria – Dipartimento “Istruzione, Formazione e Pari Opportunità”

Si sono da poco concluse le Finali nazionali di Calcio a 5 “Don Bosco Cup” promosse dalle Polisportive Giovanili Salesiane a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro. L’importante appuntamento sportivo è riuscito a radunare oltre 400 partecipanti, tra giocatori, dirigenti e accompagnatori.

Numeri importanti per un evento capace di rinnovarsi senza perdere di vista l’obiettivo di rilanciare attivamente la proposta sportivo-educativa e la spiritualità giovanile salesiana in stile puramente PGS.

A prendere parte alle Finali Nazionali di Calcio a 5, che hanno registrato un notevole successo di presenze e di apprezzamenti, sono state 8 squadre per la categoria Libera e 6 squadre per ciascuna delle altre categorie (under 13, under 15 e under 17).

I giocatori hanno raggiunto Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro, da ogni regione d’Italia. La partecipazione alla manifestazione è stata allargata alle associazioni e ai gruppi sportivi di tutto il territorio nazionale che operano nell’ambito delle Polisportive giovanili salesiane.

Le Finali Nazionali di Calcio a 5 sono state finanziate con un contributo economico della Regione Calabria – Dipartimento “Istruzione, Formazione e Pari Opportunità” attraverso l’Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni sportive – PAC 2014/2020 – ASSE VI – AZIONE 6.8.3.