Politiche per la casa al comune di Soverato

In questi mesi abbiamo lavorato per portare ordine a un servizio fra i prioritari dell’Ente, poiché la casa è un bene primario e il diritto all’abitare è un tema centrale negli obiettivi dell’amministrazione, consapevoli della difficoltà crescente in cui vivono molte famiglie.

• E’ stato pubblicato il “Bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, considerato che l’ultima graduatoria pubblicata risale al 2004 e quindi attesa da troppi anni. I cittadini interessati dovranno presentare domanda entro il 13 febbraio pena l’esclusione.

• Ci siamo dotati di un regolamento per l’emergenza abitativa finalizzato al sostegno economico transitorio di nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo, mediante l’erogazione di contributi economici a sostegno delle emergenze abitative finalizzate all’accesso alla locazione.

• Inoltre abbiamo approvato il “Regolamento per la regolarizzazione di occupazioni senza di titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica”. L’ amministrazione comunale vuole porre fine alla condizione di incertezza in cui vivono da anni famiglie che occupano senza titoli gli alloggi ERP. I soggetti che alla data del 31/12/2021 occupavano un alloggio ERP senza titolo possono richiedere la regolarizzazione entro il 30 giugno 2024 grazie all’intervento della Regione Calabria che ha approvato la legge regionale n. 121 del 2022.

Oggi, l’Ente è dotato di strumenti al fine di attuare una politica abitativa a favore dei soggetti più deboli.

L’assessore delegata

Giusy Altamura