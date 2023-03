Posa prima pietra della nuova chiesa a Squillace lido

Il gran giorno è arrivato. Domani alle 16, a Squillace lido l’arcivescovo metropolita della Diocesi di Catanzaro Squillace, monsignore Claudio Maniago benedirà la posa della prima pietra della nuova chiesa parrocchiale di San Nicola vescovo.

Archiviate le roventi polemiche sulla costruzione del nuovo edificio di culto che negli anni scorsi hanno visto contrapposti il parroco e l’amministrazione comunale di Squillace per via, sia dell’ubicazione stessa della chiesa che per il progetto in sé che avrebbe previsto una eccessiva volumetria, doppiato lo scoglio e raggiunto un accordo,ora si va avanti con fiducia.

E, dopo la demolizione ,un mese fa, della storica e piccola chiesetta parrocchiale di soli 160 metri quadrati che per oltre quarant’anni ha accolto e visto crescere una nutrita comunità di fedeli,ora è tempo di edificare una chiesa più grande e idonea.

Tutto ciò grazie a un finanziamento straordinario della Cei di oltre due milioni di euro che prevede anche riqualificazione dell’area circostante e la ristrutturazione del seminario attiguo affidato all’Ordine francescano dei Padri Minimi.

La chiesa parrocchiale di San Nicola vescovo era stata istituita con bolla vescovile dell’allora arcivescovo di Catanzaro Squillace,monsignor Armando Fares, il 18 aprile 1971.

Amalia Feroleto