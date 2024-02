Possibili corpi estranei in un lotto di barrette di cioccolato al latte ripiene

Carrefour ha segnalato sul proprio portale, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di barrette di cioccolato al latte ripiene Milka Oreo.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei in plastica nel prodotto.

Le barrette in questione sono vendute in pezzi singoli da 37 grammi, con il numero di lotto OSK0934422 e il termine minimo di conservazione dell’ 01/08/2024.

Le barrette Milka Oreo richiamate sono state prodotte dall’azienda Mondelēz Polska Production sp. z.o.o. Fabryka Wydobów Czekoladowych. Lo stabilimento attivo di produzione si trova in Polonia alla ul. Smaków 2, a Skarbimierz-Osiedle.

In Italia il prodotto è commercializzato da Mondelēz Italia Srl In via cautelativa, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati.

Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso di barrette Milka Oreo richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori di Mondelēz al numero verde 800 055200.