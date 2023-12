Presentato a Badolato il disciplinare di produzione del dolce tipico “Mastazzòla ‘e vinicòttu”

Lo scorso 10 dicembre, causa maltempo, sono state realizzate solo delle attività ed iniziative all’interno della Sala Consiliare di Badolato Marina. Rinviato al 29 dicembre buona parte del programma del 2° percorso eno-gastronomico e culturale identitario.

Un momento importante per Badolato, per le sue Istituzioni ed Associazioni, per la sua comunità e per i suoi produttori dolciari, per la tutela e valorizzazione delle sue tradizioni popolari culinarie autentiche e del suo patrimonio culturale immateriale.

Domenica 10 Dicembre 2023, all’interno della Sala Consiliare della Delegazione Comunale di Badolato Marina, è stato ufficialmente presentato il disciplinare di produzione del dolce tipico “Mastazzòla ‘e vinicòttu” per il suo giusto e futuro riconoscimento ministeriale P.A.T. / Prodotto Agroalimentare Tipico e per il riconoscimento municipale De.Co./Denominazione Comunale (di cui presto verranno avviate procedure formali grazie al GAL “Serre Calabresi” e grazie all’Amministrazione Comunale di Badolato, guidata dal Sindaco Giuseppe Nicola Parretta).

Il disciplinare, nato nei mesi scorsi grazie al progetto “Terre di Calabria” del GAL Serre Calabresi guidato dal presidente Marziale Battaglia, è stato redatto dall’esperto Prof. Gallinaro ed è stato perfezionato grazie ad un tavolo di confronto attivo con produttori e donne, esperti ed associazioni di Badolato.

La conferenza di Domenica 10 dicembre mattina è stata animata da una discussione pubblica a più voci, registrando la collaborazione sinergica di diversi attori e soggetti attivi nel territorio locale e comprensoriale, con gli interventi di: Giuseppe Nicola Parretta, Sindaco di Badolato; Carolina Scicchitano e Gregorio Muzzì, responsabili del G.A.L. Serre Calabresi; Filippo Capellupo, Presidente UNPLI Calabria; Domenico Origlia, Presidente dell’Ass.ne Prov.le Cuochi Catanzaresi; Pasquale Rudi, Docente ed esperto di enogastronomia tipica; Produttori ed Associazioni locali.

L’incontro è stato moderato da Guerino Nisticò, operatore turistico-culturale e referente dalla Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria. La mattinata si è chiusa con una degustazione guidata del dolce tipico “Mastazzòla ‘e vinicòttu” – nella sua versione “sweet finger food” (ormai molto diffusa) che combina innovazione e tradizione – e con la lettura di una poesia dialettale della maestra Tota Gallelli (tratta da “La Radice”, associazione che tanto ha fatto e continua a fare nelle costruzione di azioni comunitarie volte a coltivare la memoria di Badolato e dei badolatesi).

Nel pomeriggio, nonostante il maltempo con una pioggia fredda, per la gioia di famiglie e bambini/e, all’interno della riscaldata Sala Consiliare della Delegazione Comunale di Badolato Marina si sono tenuti alcuni spettacoli teatrali del progetto “Un giorno all’improvviso – Il teatro che non ti aspetti”. La presentazione, presieduta dall’Assessora del Comune di Badolato Pia Russo, è stata curata dal giovane regista calabrese Saverio Tavano, assieme a Nastro di Mobius, Armonie d’Arte, L’Altro Teatro, Angelo Gallo – Teatro dei burattini, Emi Bianchi e Attilio Mela.

Le altre attività dell’evento “Catoja e Cocipana” – 2° Percorso enogastronomico e culturale identitario sono state posticipate a Venerdì 29 Dicembre! Ricordiamo che le manifestazioni sono co-promosse e co-organizzate dal Comune di Badolato e dalla Pro Loco Badolato Aps/Unpli Calabria, nel contesto del piano regionale di iniziative di promozione turistica sostenibile 2023 (L.R. 13/1985 – Pac – Funt) della Regione Calabria / Dipartimento Turismo – Calabria Straordinaria. Per il prossimo 29 Dicembre in programma, quindi, tante altre attività per famiglie e bambini/e, un workshop del pane casareccio e della pitta badolatese con le donne di un rione storico di Badolato Marina, spettacoli itineranti con artisti e musicisti di strada del circuito “Calabria Sona”, dimostrazioni e degustazioni culinarie in collaborazione con alcuni commercianti locali e con l’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi.