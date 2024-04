Presentato a Isola di Capo Rizzuto il libro “Fragola, Limone e Cioccolato”

Presentato il libro: “Fragola, Limone e Cioccolato” Un’intesa vincente dell’Avvocato Rita Tulelli stamattina presso l’IC Gioacchino Da Fiore di Isola Capo Rizzuto. Presenti gli studenti, il Dirigente Scolastico Antonio Libardi, le docenti Filomena Mazza e Lucia Baldo, l’Avvocato Antonella Pagliuso in rappresentanza del comune di Isola Capo Rizzuto, il presidente del Movimento Forense di Crotone, l’Avvocato Salvatore Rocca, il Dottor Cavalier Leonardo Maria Rocca direttore della sede di Crotone dell’ Università degli studi “Niccolò Cusano”, il Presidente del Rotary Club di Santa Severina Avvocato Antonella Nocita, l’ Avvocato Andrea Filici e la Presidente dell’associazione “Miky Boys” Maria Raso Catrambone.

Ad aprire i lavori il Dirigente Scolastico professor Libardi che dopo aver ringraziato e presentato i relatori ha dato la parola all’ Avvocato Rocca, il quale si è concentrato ad approfondire i pericoli del cyberbullismo, a seguire l’Avvocato Pagliuso che ha portato i saluti del Sindaco e di tutta la Giunta Comunale, il Cavaliere Leonardo Rocca ha parlato del bullismo e del cyberbullismo proferendo che sono caratterizzati da manifestazioni violente e intenzionali di tipo verbale, fisico e sociale, ripetute nel tempo da parte di un singolo o da più persone anche on line (cyber bullismo).

L’Avvocato Antonella Nocita si è soffermata a parlare delle iniziative volte a contrastare il bullismo promosse dal Rotary Club di Santa Severina presso le scuole. L’ Avvocato Filici ha relazionato sulla normativa a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cayberbullismo.

Toccante la testimonianza della signora Raso Catrambone la quale ha raccontato della triste vicenda che l’ha colpita da vicino, la perdita di suo figlio Michele, che si suicidò a causa delle vessazioni continue dei bulli, Michele voleva diventare pasticcere ma questo sogno si interruppe troppo presto a causa di una società a volte troppo ingiusta e crudele.

La signora chiede giustizia per suo figlio e giustizia per tutti quei ragazzi che purtroppo hanno avuto lo stesso triste epilogo del figlio. Lancia un monito alle istituzioni, chiede loro di ascoltare le problematiche dei giovani e di tutelarli senza lasciarli soli.

L’autrice Tulelli invece ha approfondito le tematiche del libro, un libro che affronta l’argomento della legalità, del bullismo, del razzismo, il confronto con l’altro ed il valore dell’amicizia. Le illustrazioni sono state eseguite da un ragazzo dell’istituto penale per i minorenni di Catanzaro Silvio Paternostro.

E l’intero ricavato è stato ed andrà devoluto interamente in beneficenza per i bambini ammalati dei reparti di pediatria e per le attività ludico-ricreative e culturali dell’istituto penale per i minorenni. Infatti grazie alla vendita del libro anni fa si è potuta creare una lavanderia nell’ istituto penale minorile di Catanzaro, si è fatta eseguire l’ ECDL la patente europea del computer e tanto altro ancora si potrà fare grazie al ricavato del testo.

L’ Avvocato Rita Tulelli attraverso questo libro parla da vicino al cuore dei bambini, che si trovano a vivere in quest’epoca in cui i valori del rispetto, della legalità, dell’onestà e della tolleranza sembrano essere offuscati dalla paura dell’altro, ricordando che esiste ancora un modo semplice per costruire una società migliore. Bambini ed adulti si troveranno, insieme a quelle tre bimbe speciali citate nel libro, a camminare per le vie di un paese più giusto fatto di speranze ancora possibili.