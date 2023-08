Presentazione dei libri di Drosi e Soriero a Satriano: un viaggio tra rinascita e sfide vincenti

Venerdì 11 agosto, alle ore 21, presso il Chiostro del Centro giovanile Don Bosco, a Satriano, a cura del Forum Socialista e dell’Associazione Il Campo, verranno presentati i libri “La Disfatta e la Rinascita, per un nuovo Partito Democratico, Socialista, Riformista, Garantista” (Città del Sole edizioni) di Michele Drosi e “Andata in Porto, Gioia Tauro la sfida vincente” (Rubbettino) di Pino Soriero. Dialogherà con gli autori Fabio Guarna.

“I contenuti di questo libro, spiega Michele Drosi, devono indurci a riflettere, dopo le tante sconfitte di questi anni, su quale può essere l’orizzonte a cui guardare per costruire un nuovo Partito Democratico, Socialista, Riformista e Garantista più attrattivo e convincente, con un programma serio e puntuale, che torni ad essere il luogo della speranza e della fiducia”.

“E’ arrivato il momento di scegliere e decidere a chi parlare, come farsi ascoltare e farsi capire e quindi cosa deve essere questo partito. Troppe ambiguità, troppi errori lo hanno reso irriconoscibile. Di tutto questo si deve poter discutere, recuperando la voglia di reimparare a pensare e lavorando per definire una nuova idea di socialismo per combattere le disuguaglianze ridando valore al lavoro e alla cosa pubblica, alla qualità dell’economia e della vita”.

Il libro di Pino Soriero consente di conoscere a fondo il Porto di Gioia Tauro, decisiva leva per lo sviluppo e la coesione Nord- Sud e spiega le ragioni di un primato, le difficoltà successive, gli ostacoli burocratici, gli attacchi mafiosi e le possibili affascinanti prospettive per le potenzialità straordinarie che dal Mezzogiorno possono venire fuori per l’Italia e l’Europa.

Soriero coniuga al fascino del racconto originali proposte di sviluppo, invoca la massima trasparenza nella gestione delle risorse e prospetta ai giovani talenti una ragione in più per restare in Calabria ed essere europei. Dalla lettura dei due libri, in definitiva, oltre alla sottolineatura dei limiti, degli errori e dei ritardi, viene fuori un messaggio di fiducia e di speranza per una possibile rinascita e per una sfida vincente.