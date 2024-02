Prodotti per il carnevale non sicuri, sequestrati 320mila articoli

In vista degli imminenti festeggiamenti di Carnevale, la Guardia di Finanza di Crotone ha intensificato i controlli a tutela del mercato dei beni e dei servizi, con lo scopo di contrastare il commercio di articoli e prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. In due esercizi commerciali della provincia pitagorica che avevano allestito i loro negozi con numerosi accessori e vestiti a tema, è scattata una verifica.

Nel corso dei controlli ai prodotti rinvenuti è stata constatata la difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza dettati dalla normativa europea e nazionale, in quanto risultati privi delle informazioni indispensabili per il consumatore quali ad esempio le precauzioni d’uso e la loro descrizione in lingua italiana.

L’apposizione di tali diciture, lo si ricorda, garantisce la consapevolezza della qualità del prodotto e, soprattutto, il suo utilizzo in piena sicurezza.

Sono stati sottoposti a sequestro complessivamente oltre 320mila prodotti molti dei quali esposti sugli scaffali e, quindi, immessi in commercio. Fra la merce sequestrata figurano maschere di Carnevale ed altre decorazioni in tema con l’imminente ricorrenza (costumi allegorici, papillon, parrucche, cappellini ed adesivi glitterati). Il valore commerciale dei prodotti è di diverse migliaia di euro.