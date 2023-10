Pubblicato il romanzo d’esordio della scrittrice calabrese Francesca Noemi Pia Carello

È stato recentemente dato alle stampe il romanzo d’esordio di Francesca Noemi Pia Carello, giovane scrittrice calabrese laureanda in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Perugia. Il romanzo storico, dal titolo “Sole e pioggia. Amore e speranza ai tempi delle leggi razziali”, è stato pubblicato da Carello Edizioni ed è già disponibile sul sito della casa editrice e su tutti gli store digitali.

La giovane autrice è già laureata in Sociologia presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e si è già approcciata al mondo della scrittura e della poesia: numerose sono le sue liriche presenti in antologie e collane nazionali, tra il 2019 e il 2022; ha inoltre ottenuto innumerevoli riconoscimenti e apprezzamenti, l’ultimo dei quali, in estate, è stato un primo posto al concorso di poesia “Arcangelo Pisani” di Montauro.

Nel 2022 c’è stato il suo esordio letterario assoluto con un’intera raccolta di poesie, dal titolo “Schegge di luna”, edita sempre da Carello Edizioni. Amante della lettura e della cultura, da tre anni partecipa come lettrice alla rassegna culturale “Alla corte dei Borgia”, che si tiene ogni estate al castello di Squillace, suo luogo di origine, e ha inoltre contribuito, ad agosto scorso, alla realizzazione del primo concorso di poesia “Alla corte dei Borgia”, tenutosi proprio all’interno del Castello.

Il suo romanzo è ambientato nel pieno della Seconda guerra mondiale, nei tempi bui che l’Italia e il mondo hanno attraversato, un’epoca caratterizzata dalla guerra, dalla crisi economica e politica, ma soprattutto dalla crisi dei valori sociali e umani. In questo romanzo, con grande competenza storico-antropologica e letteraria, l’autrice fa luce su molteplici eventi, accadimenti, usi, costumi e tradizioni dell’epoca storica del ‘900. Emerge tutta l’importanza del passato e della memoria, proprio in un clima in cui la memoria vuole essere eliminata dai nazifascisti.

A ciò non può che annettersi l’importanza della cultura e della lettura, e non possono mancare l’importanza della famiglia e dei valori cardini della società, unici pilastri incrollabili. Soltanto con la fede e l’amore potrà essere possibile il superamento delle barriere e dei pregiudizi e l’accettazione dell’altro, parte fondamentale dell’accettazione di sé.

“Sole e pioggia” è la storia nella storia, la forza della resilienza, la capacità di ricostruirsi sempre, nonostante spesso la vita sia solo capace di distruggere. È la forza di credere sempre nel sole, nonostante i giorni lunghi di pioggia. Perché la vita è il dono più prezioso e non può essere barattato con nient’altro. Un’opera, dunque, quella di Francesca Noemi Pia Carello, molto profonda e sapientemente intessuta, che vale veramente la pena di leggere.