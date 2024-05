Quasi pronta la canzone “Cumanda a panza” dedicata ad Otello Profazio da Claudio Sambiase e Domenico Lanciano

L’Università delle Generazioni comunica che in questi giorni, in una sala di registrazione di Milano, il cantautore Claudio Sambiase di Zagarise (CZ) sta effettuando le ultime rifiniture alla canzone “Cumanda a panza” (Comanda la pancia) che, assieme all’autore del testo Domenico Lanciano di Badolato (CZ), dedica ad Otello Profazio il re del folk calabrese, scomparso quasi un anno fa, il 23 luglio 2023.

Tale canzone intende essere il proseguimento aggiornato della più famosa “Qui si campa d’aria” che il Maestro reggino aveva lanciato giusto 50 anni fa nel 1974 vendendo oltre un milione di dischi.

Mentre “Qui si campa d’aria” è una canzone assai ironica, melanconica, sdegnata, ma ancora speranzosa, questa “Cumanda a panza” di Sambiase e Lanciano sembra essere la marcia trionfale (anche musicalmente) su un Sud definitivamente rassegnato e sconfitto persino dai suoi stessi cittadini e da chi comanda veramente. Basta considerare il ritornello beffardo:

“Cumanda a panza / ca mangia e nun penza / nun tena cuscienza / e non fa militanza. / Cumanda a panza / e chillu chi c’è sutta.!”. Tradotto: “Comanda la pancia / che mangia e non pensa/ non ha coscienza / e non fa militanza. / Comanda la pancia /e quello che sta sotto “.