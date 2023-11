Un ragazzo di 14 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione nella zona urbana di Corigliano, nel Cosentino.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il ragazzo è stato prontamente soccorso e trasferito all’ospedale di Corigliano Rossano.

Il 14enne è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.