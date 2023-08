Questa sera “Segnali di Vita – Omaggio a Franco Battiato sulla Spiaggia di Montauro”

La spiaggia di Montauro sta per trasformarsi in un palcoscenico unico ed emozionante per il concerto “Segnali di Vita – Omaggio a Franco Battiato”. L’evento straordinario è in programma questa sera, 17 agosto alle 22.00 e trasporterà la magia delle note e delle melodie di Battiato sulla riva del mare.

Durante questa serata coinvolgente, il palco ospiterà, i musicisti Vincenzo Costantini alla batteria, Pantaleone Clericó alle tastiere, Vito Clericó al basso elettrico, Francesco Russo alle chitarre che accompagneranno le voci di Federica Falbo e Alessandro Dell’Ammassari, ci saranno anche Elisa Mercurio, una giovane attrice, e Matteo Schiavone, un talentuoso ballerino. Insieme, daranno vita a un connubio di recitazione, danza e musica, portando in scena un’esperienza multisensoriale unica.

“Segnali di Vita” non è solo un concerto, ma un’esperienza coinvolgente che fonde le potenti note musicali all’arte visiva. Grazie ai video di animazione e ai montaggi di Chenza Trombetta, il pubblico sarà immerso in un mondo di suoni e immagini che toccherà il cuore degli spettatori.

“Segnali di Vita – Omaggio a Franco Battiato” è molto più di un semplice tributo musicale. È un’opportunità per celebrare il lascito artistico di uno dei grandi innovatori della musica italiana. La suggestiva location sulla spiaggia aggiunge un tocco di incanto all’evento, creando un’esperienza che fonde l’arte e la natura. Oltre a onorare la memoria di Battiato, il concerto rappresenta un viaggio emozionante attraverso le sue canzoni, attraverso generazioni e confini.

In questa serata speciale, tutti avranno l’opportunità di condividere momenti di bellezza e emozione sotto il cielo stellato della spiaggia di Montauro.

Lasciatevi trasportare dai “Segnali di Vita”, che risuoneranno lungo la costa, per un’esperienza indimenticabile di musica, arte e magia ispirata a Franco Battiato.