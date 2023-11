Quinta sconfitta consecutiva per il Volley Soverato

Quinto ko consecutivo per il Volley Soverato che perde nella trasferta di Messina per tre a zero contro la squadra di coach Bonafede. Peccato, soprattutto per il primo set, perché la squadra di Guidetti, nonostante il risultato finale ha giocato una partita positiva per gran parte del match e, sinceramente, gli attuali dodici punti di differenza in classifica tra Messina e Soverato in campo non si sono visti.

Certamente la squadra di casa ha approfittato degli errori ospiti con Soverato che nei momenti importanti é mancato di precisione. Passiamo al match. Padrone di casa in campo con Galletti in regia e Payne opposto, coppia centrale Modestino e Mearini, in banda Battista e Rossetto mentre il libero é Maggipinto.

Soverato in campo ancora senza l’infortunata Barbazeni e che scende in campo con Orlandi e Okenwa a formare la diagonale, al centro Guzin e Tolotti, schiacciatrici sono Frangipane e Jurdza con libero Vittorio. Subito in vantaggio importante per Soverato che parte bene portandosi 2-8 e 6-11 con le padrone di casa forse sorprese dall’avvio veemente delle ospiti.

Messina però reagisce e riduce il distacco a meno due sul 10-12; ribaltano la situazione le locali adesso sul più tre, 18-15, e fase di difficoltà da parte di Frangipane e compagne. Soverato non molla e impatta sul 21-21 con le squadre ai vantaggi.

A spuntarla é Messina alla seconda occasione dopo che le calabresi hanno avuto una palla set sul 24-25; il set termina 27/25 per le isolane. Accusa il colpo Soverato che ad inizio secondo set é in ritardo 7-2 con Okenwa e compagne che però reagiscono e sotto 10-6 piazzano il break portandosi ad un solo punto da Messina, 10-9; le calabresi recuperano e pareggiano i conti con le due squadre sul 15-15.

Messina passa avanti sul più due e coach Guidetti chiama time out sul 17-15; passaggio a vuoto di Soverato con errori in attacco e difesa. Ne approfittano le siciliane che ipotecato il set, 22-17. Chiudono le locali 25/18. Il terzo set ha poco da dire con Vittorio e compagne sotto sin dall’inizio.

La squadra locale chiude il parziale 25/18 e conquista tre punti. Il Soverato deve voltare pagina e domenica prossima al Pala Scoppa servirà solamente la vittoria da tre punti contro Padova.

Città di Messina 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 27/25; 25/18; 25/18

CITTA’ DI MESSINA: Battista 12, Martinelli 10, Catania, Ciancio (L) ne, Modestino 8, Felappi ne, Mearini, Payne 22, Joly 5, Rossetto 2, Maggipinto (L), Galletti 2, Michelini ne. Coach: Fabio Bonafede

VOLLEY SOVERATO: Romanin, Coccoli, Tolotti 3, Jurdza 2, Zuliani, Frangipane 3, Orlandi 2, Buffo 3, Guzin 6, Vittorio (L), Okenwa 26. Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Morgillo Davide – Pasciari Luigi

DURATA SET:

MURI: Messina 6, Soverato 5