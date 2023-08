Recensione di Oppo Find X5 Lite: Specifiche e rapporto Qualità/Prezzo

Oppo è diventato un nome noto in tutto il mondo grazie alla sua straordinaria fotocamera che produce immagini e video di qualità e di alto livello. L’azienda è costantemente impegnata a creare e innovare i propri prodotti per soddisfare le esigenze delle masse in tutto il mondo. Un esempio perfetto dell’eccellenza dell’azienda è l’Oppo Find X5 Lite, che utilizza il software e l’hardware più aggiornati e una fotocamera di altissimo livello. Ma la cosa migliore è che è economico e non vi farà perdere tempo. In questo breve ma istruttivo articolo, condividerò con voi le specifiche dell’Oppo Find X5 Lite e vi aiuterò a capire perché è un buon affare per i vostri soldi.

Oppo Find X5 Lite: Fattore di forma e design

Oppo Find X5 Lite è un apparente downsize dell’Oppo Find X5. Tuttavia, la differenza potrebbe non essere notata quando si mettono i dispositivi uno accanto all’altro. Entrambi hanno un involucro premium ed elegante e uno splendido display LCD che alcuni potrebbero confondere con i telefoni di punta di fascia alta. Il design è elegante, tipico dei moderni telefoni di punta del 2022. La doppia fotocamera si trova in una cornice rettangolare posizionata in modo ordinato sul lato sinistro della parte posteriore, mentre la singola fotocamera frontale si trova anch’essa in un’unica posizione sul lato sinistro. Per il prezzo accessibile dell’unità, avrete anche la possibilità di possedere un display AMOLED HDR+ protetto da un vetro LCD Corning Gorilla Glass 5. Il dispositivo utilizza anche ogni parte del display. Inoltre, sfrutta ogni parte dello schermo grazie al rapporto schermo/corpo del 91,8%.

Oppo Find X5 Lite: hardware e software

Oppo Find X5 Lite è dotato di un processore MediaTek Dimensity 900, un hardware comune negli smartphone di fascia media. È inoltre completato da una GPU Mali G68 MC4 a 90 Hz, il che significa che ha un’elevata frequenza di aggiornamento che garantisce che non si verifichino lag o arresti improvvisi quando si gioca. Anche se il chipset non è così potente rispetto a quelli integrati negli smartphone di fascia alta, l’Oppo Find X5 Lite è super affidabile quando si tratta di giocare perché, per il prezzo dell’unità, è possibile giocare decentemente a giochi di fascia alta con impostazioni medie. Tuttavia, è in grado di caricare e giocare a titoli popolari come Mobile Legends, PUBG e Free Fire con impostazioni elevate senza che l’utente incorra in fastidiosi lag.

L’Oppo Find X5 Lite è inoltre dotato di Android 11 ColorOS 12. Il telefono offre quindi un display ricco e vibrante, perfetto per giocare e guardare video. Inoltre, gli 8 GB di RAM dell’unità sono soddisfacenti perché assicurano che l’interfaccia utente sia fluida e funzioni velocemente. Se si desidera una maggiore capacità di memoria, gli 8 GB di RAM sono anche aggiornabili a 13 MB di RAM per i giochi o le applicazioni che richiedono più memoria.

Oppo Find X5 Lite: Risoluzione della telecamera e del video

La fotocamera e la risoluzione video sono ancora le migliori caratteristiche dell’Oppo Find X5, come i suoi predecessori. L’unità ha un prezzo estremamente conveniente, ma offre un’eccezionale risoluzione della fotocamera di 64 MP. Le immagini prodotte dal telefono sono migliorate grazie alle due fotocamere supplementari e ai diversi sensori. Dispone anche di fotocamere macro da 2 MP e ultragrandangolari da 8 MP, dotate di sensori ad alta tecnologia come OV64B+ (fotocamera principale), Sony IMX355+ (ultragrandangolare) e GC02M1 (macro). Anche la fotocamera anteriore è a dir poco eccezionale. Ha una risoluzione di 32 MP, potenziata da un sensore Sony IMX615.

Oppo Find X5 Lite: Considerazioni finali e rapporto qualità/prezzo

OPPO Find X5 Lite è uno smartphone economico di fascia media e ha un prezzo al dettaglio di soli 299,99 euro. Se si prendono in considerazione le caratteristiche che si ottengono per il prezzo dello smartphone, si scopre che si sta ottenendo più di quello per cui si è contrattato. Il MediaTek Dimensity 900 5G è in grado di fornire giochi decenti e affidabilità per l’uso quotidiano. Ma la caratteristica migliore dell’unità è la fotocamera da 64 MP e i sensori alimentati dalla tecnologia IMX di Sony. Quindi, se siete alla ricerca del miglior smartphone che abbia un sacco di funzioni ma che non vi faccia spendere troppo, allora dovete prendere in considerazione l’Oppo Find X5 Lite.