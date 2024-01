Report, caso Moro e un manifesto delle ore 13

Report di RAI 3 riapre il caso Moro del 1978, dicendo qualcosa di nuovo circa nomi e luoghi. Secondo me, i fatti salienti ci sono, e li elenco con miei brevi commenti, IN CARATTERI MAIUSCOLI:

– all’azione che portò al rapimento non parteciparono solo i brigatisti, ma anche altri; ED È UNA COSA CHE ABBIAMO PENSATO IN MOLTI GIÀ ALLORA;

– i brigatisti non erano abbastanza esperti di armi, e ciò emerge da precise inchieste; E MOLTI GIÀ ALLORA PENSAMMO CHE NON FOSSE COSA PER INTELLETTUALI MA PER PROFESSIONISTI DI SPARATORIE; I PROFESSIONISTI DI SPARATORIE NON HANNO IDEE POLITICHE: SPARANO E BASTA;

– Moro venne condotto in più luoghi, prima di essere ucciso; E QUI SPUNTA ANCHE LA SEDUTA SPIRITICA DI PRODI, PESSIMO MEDIUM COME PESSIMO ECONOMISTA;

– ci fu un diretto coinvolgimento di servizi segreti stranieri, cioè americani; MORO ERA INFATTI IN SOSPETTO DI COMPROMESSO STORICO CON IL PARTITO COMUNISTA; MA PASSÒ CON L’APPOGGIO DEL PCI UN GOVERNO ANDREOTTI, SENZA OPPOSIZIONE ALTRUI: COME MAI?

– COME MAI MORO, E NON NESSUN ALTRO QUALSIASI? Report quasi sorvola;

– ci furono ostacoli sia alla trattativa con le BR sia ad azioni dirette per liberare Moro; DA RICORDARE CHE, POCO TEMPO DOPO, RAPITO L’AMERICANO GENERALE DOZIER, TUTTI I TERRORISTI VENNERO CATTURATI IN UN LAMPO: COME MAI? E PER IL CASO CIRILLO IL SEDICENTE STATO SI CALÒ LE BRAGHE.

– REPORT PERÒ NULLA HA DETTO DELL’ALTRA CAUSA DI CUI ALLORA SI PARLÒ, CIOÈ CHE MORO AVESSE UNA POLITICA IN QUALCHE MODO FILOARABA, E PERCIÒ OSTILE, SEMPRE IN QUALCHE MODO, A ISRAELE.

Detto questo, emerge, anche da Report, che il caso Moro è stato raccontato in forma ufficiale e non secondo la verità. È uno dei tanti misteri di quegli anni, STRAGI INCLUSE.

Ora vi racconto un fatto visto con i miei occhi, e vi fate due tristi risate. Il 9 maggio 1978 io, nella veste di componente del Comitato Centrale Nazionale del MSI-DN, dovevo recarmi a tenere un comizio elettorale a Fabrizia. Dalla mattina mi trovavo, per servizio scolastico, a Cirò. In viaggio vedo trambusto, da un posto pubblico telefono (allora non c’erano cellulari) alla Federazione, e mi dicono che era stato trovato il cadavere di Moro, e perciò i comizi erano stati sospesi. Ritenendo invece io che era proprio il momento di tenerne uno, e molto infuocato, proseguo per la mia strada. Attenti: il corpo di Moro venne trovato dopo le ore 12.30. Io poco dopo ero arrivato sulle Serre, ed entravo in quei tre Comuni intricati che sono Spadola, Brognaturo, Simbario; e non posso precisare in quale dei tre esattamente avvenne quanto sto per dirvi.

Erano circa le ore 13,30. Su più di un muro trovo affissi dei giganteschi manifesti della locale Democrazia Cristiana [PARTITO DI CUI MORO ERA STATO PRESIDENTE, PER DIMETTERSI DURANTE LA PRIGIONIA BR] che annunziavano, con le immaginabili parole di circostanza, l’uccisione, di cui si aveva notizia da un’ora.

MI PARE OVVIO CHE TALI MANIFESTI NON POTESSERO ESSERE STATI COMPILATI IN LOCO, E TANTO MENO STAMPATI, IN UN’ORA SCARSA; E CHE ERANO PRONTI DA TEMPO, E CONSERVATI IN ATTESA DEI FATTI.

Quanti misteri grandi e piccoli, sul caso Moro!

Ulderico Nisticò