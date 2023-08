Ricercato dallo scorso anno, alloggiava in un B&B: arrestato

Era ricercato da dicembre 2022 per reati contro il patrimonio, dovendo scontare la pena della reclusione in carcere per 1 anno e 6 mesi, cui dal tempo della condanna si era sottratto.

L’uomo, cittadino dell’Unione Europea è stato arrestato dalla Polizia nel corso di mirati controlli. Alloggiava presso un B&B di Tropea dove la Polizia ha fatto irruzione e lo ha identificato.

L’uomo ha così rivelato la sua identità, dicendo agli agenti di essere a conoscenza del mandato di cattura che gravava a suo carico.

All’esito degli accertamenti sulla sua identità e la sussistenza di un Mandato di Arresto Europeo per scontare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, è stato portato nel carcere di Vibo Valentia.