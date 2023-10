Rientrate in Italia dal pellegrinaggio in Terra Santa le 25 persone del soveratese

“Per la gioia di tutti siamo in Italia. Rientrati a Verona con il volo Neos Air e proseguiamo per le nostre case in autobus con la ditta Troiolo”.

“Un grazie a tutti per il supporto morale e spirituale. Il tour in Terra Santa è stato completato come da programma”.

“La tensione e la preoccupazione è stata gestita nel modo migliore, gli spostamenti sono stati fatti nei percorsi e luoghi sicuri. Il pensiero adesso è per tutta la popolazione dell’Israele”. Lo rende noto sui social l’agenzia di viaggi Menniti.