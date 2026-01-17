Rifiuti: lettera aperta alle autorità e agli amministratori di condominio; e altro

Premesso che la foto ritrae casa mia, però potrebbe riferirsi a qualsiasi condominio; e che spesso la colpa è dei condomini che o ignorano il calendario, o se ne impipano; dichiaro che non sono colpevoli i netturbini, i quali eseguono con scrupolo le loro mansioni, e giorno per giorno: e se è, per esempio, il giorno dell’umido, sono obbligati a lasciare dov’è la plastica o la carta; o viceversa.

Urgono controlli effettivi, e relative multe.

Già che ci sono, v’informo che mezzora fa, sotto i miei occhi, un mascalzone stava arrotando una signora, in conseguenza di evidente eccesso di velocità: un vizietto diffusissimo a Soverato, non appena si vedono duecento metri di rettifilo, anche meno.

Urgono controlli effettivi, e relative multe, e ritiro di patente.

Ulderico Nisticò