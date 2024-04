Riqualificazione lavoratori forestali: le precisazioni di Calabria Verde

Le contestazioni mosse dalle segreterie provinciali cosentine di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, in ordine alla riqualificazione dei lavoratori forestali, non corrispondono a realtà. Lo asserisce Calabria Verde, l’azienda regionale di forestazione.

“Nello specifico – si sottolinea – si ritiene opportuno e doveroso precisare che l’attività di riqualificazione in atto del personale appartenente al comparto CCNL idraulico forestale è svolta con giudizio e coerenza al dettato normativo e contrattuale ed è oggetto di un puntuale, dettagliato avviso, pubblicato il 24 aprile scorso sul sito aziendale”.

Nello specifico, in detto avviso si legge che “si è dato corso alla corresponsione dei salari del mese di marzo 2024 e contestualmente alle maggiori differenze economiche secondo le previsioni del vigente CCNL Idr. for di comparto nel contesto dell’avviato processo di riqualificazione, a partire dalle categorie impiegate come RUP, Progettista, Direttore dei Lavori, DOS, Responsabili ed Operatori di Sala AIB, Autisti mezzi meccanici complessi ed Impiegati preposti ad attività di primario rilievo. Seguirà medesima considerazione per il restante personale occupato nello spegnimento ed avvistamento incendi e altro personale interessato”.

Ad ogni modo, si aggiunge ancora da Calabria Verde, “nei prossimi giorni sarà cura dell’azienda promuovere un ulteriore incontro ad hoc con i sindacati, al fine di chiarire la vicenda in ogni suo aspetto, con spirito di collaborazione”.