Rischio avvelenamento, richiamati broccoli a rosette surgelati per sospetta presenza di alcaloidi del tropano

Il ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, a tutela della salute dei consumatori, il richiamo da parte del produttore di un lotto di broccoli a rosette surgelati della marca “Cuor di Gelo”, confezione da 400gr, a causa della sospetta presenza di alcaloidi del tropano.

Il richiamo riguarda il lotto di broccoli a rosette “Cuor di Gelo” con numero lotto 231928 e data di scadenza 30/04/2025, prodotti nello stabilimento dell’azienda Cuor Di Gelo srl (IT2325CE) nella Zona Industriale A.S.I. di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Gli alcaloidi del tropano, presenti in alcune piante come quelle della famiglia delle Solanacee, possono causare gravi danni alla salute umana.

I sintomi di avvelenamento da alcaloidi del tropano possono includere disturbi gastrointestinali, problemi del sistema nervoso centrale e tachicardia. È fondamentale evitare il consumo di alimenti potenzialmente contaminati da queste sostanze tossiche per garantire la salute e il benessere. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i consumatori a verificare attentamente i dettagli del lotto interessato e a restituire prontamente il prodotto al punto vendita indicato o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale, per evitare rischi per la salute, verificando se rientrano nelle specifiche del lotto richiamato, verificandolo sul retro della busta la corrispondenza dei dati.

E se il prodotto è già stato consumato? In tal caso è opportuno recarsi subito al pronto soccorso in caso di sintomi strani e simili a quelli di un avvelenamento, sintomi come disturbi gastrointestinali, problemi del sistema nervoso centrale e tachicardia. Se, invece, non si ha nulla si può spiegare il tutto al proprio medico di famiglia e seguire le sue indicazioni per capire come muoversi.

Seguire le allerte alimentari è sempre un buon modo per prendersi cura di sé e per godere al meglio di alimenti sempre sani ed in grado di garantire un’alimentazione a prova di rischi sia per sé che per la propria famiglia. Uno dei migliori modi per aver cura della propria salute e di quella di coloro che amiamo.