Ritorna il Catanzaro Vinyl Market nella sua “Christmas edition”

Dopo lo straordinario successo della prima edizione dello scorso maggio, sale ancora la febbre del disco grazie alla fiera mercato che si terrà a Catanzaro i prossimi 16 e 17 dicembre. Sarà ancora la Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro, in Piazza Prefettura, ad ospitare il Catanzaro Vinyl Market nella sua “Christmas edition”, che si preannuncia un appuntamento irrinunciabile per i tantissimi appassionati e collezionisti del vinile di ogni generazione, oltre che amanti della musica e di tutto ciò che sta attorno.

Un evento, patrocinato dall’Amministrazione provinciale, che, grazie alla positiva risposta di pubblico ed espositori, è riuscito fin dalla nascita a ritagliarsi un posto di rilievo nel calendario delle fiere del vinile presenti al Sud e che riserverà ancora tante sorprese e chicche imperdibili da regalarsi e regalare per le feste di Natale.

Due giornate, ad ingresso gratuito, in cui sarà possibile incontrare da vicino decine di espositori – alcuni in arrivo da Lombardia, Liguria, Puglia e Sicilia – lungo il percorso allestito per l’occasione nel cuore del centro storico pronto a trasformarsi in un “tempio” della musica a 360 gradi. Al Salone del disco di Catanzaro ci sarà la possibilità di acquistare vinili di tutti i generi musicali, dal pop al rock, dal soul al jazz, dalla classica al punk metal, cercando e scovando diverse rarità.

Non solo dischi, ma anche cd, dvd e musicassette per i collezionisti di tutti i tipi di supporto, passando per l’oggettistica ed il vintage, con un nuovo angolo dedicato a locandine, poster e manifesti. Inoltre, lungo l’intero arco delle giornate ci saranno anche momenti di intrattenimento e dj set per un’iniziativa che vuole rappresentare, inoltre, un’opportunità di incontro e di aggregazione aperto a tutti ed una vetrina di promozione del Capoluogo per i tanti che arriveranno anche da fuori regione.