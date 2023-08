Ritrovati due escursionisti dispersi

I tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sono intervenuti, nel pomeriggio, per due escursionisti dispersi in località Panza nel comune di San Luca (RC).

La chiamata di attivazione è arrivata intorno alle 12:40 dalla Stazione dei Carabinieri di Bianco (RC).

I due escursionisti, rispettivamente di 28 e 26 anni originari del bergamasco, partiti il 18 aprile da Bologna a piedi per girare tutta l’Italia, sono giunti in Calabria con l’intento di attraversare il Parco d’Aspromonte e arrivare al mare.

Ripartiti stamattina dal Santuario di Polsi, dove hanno passato la notte, per andare verso San Luca, hanno avuto difficoltà nel momento in cui, perdendo il sentiero 103, si sono inoltrati in un’area impervia.

L’attivazione dell’ Sms locator, sistema di geolocalizzazione in uso al Soccorso Alpino che permette l’individuazione del disperso con la sola risposta ad un speciale messaggio che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta, non ha avuto un esito positivo ma, grazie alle indicazioni date è stato capito il punto dove si trovavano e i tecnici del CNSAS Calabria hanno prontamente raggiunto i due escursionisti.

Una brutta disavventura conclusa nel migliore dei modi: i due stanno bene e sono stati ricondotti ai loro automezzi dalla squadra di soccorritori.