A San Sostene una serie di spettacoli all’insegna delle tradizioni locali

Da domani sera iniziano gli spettacoli musicali a San Sostene all’insegna delle tradizioni popolari locali.

Nel Borgo, piazza principale, in occasione della festa di San Rocco,

– martedì 15 agosto, si balla con Davis Muccari, spettacolo organizzato dal Comitato feste;

– mercoledì 16 agosto, si danzerà con i Gioia Popolare, spettacolo organizzato da Comune e Pro loco, con il contributo regionale.

In entrambe le serate, favolosi panini e salsicce/wurstel, contorni vari, preparati da volontari locali.

In Marina, piazza San Padre Pio, in occasione della festa Madonna del Rosario,

– sabato 19 agosto, il nostro Nicola Squillace, vincitore di premi di livello nazionale, e il suo gruppo Quartogramma, insieme agli ottimi Almafolk, con la loro stupenda musica popolare, ci faranno passare ore spettacolari.

Questo spettacolo è offerto dalla Pro loco;

– domenica 20 agosto, si chiuderà con gli Amakora’, per scatenare i balli popolari. Lo spettacolo finale è organizzato dal comune e dalla Pro loco con il contributo regionale.

Nelle serate del 19 e 20 agosto, la pro loco preparerà piatti gustosi, pasta alla sansostara, pasta con carne salata, panini con salsiccia e con wurstel, trippa, patatine fritte, contorni vari. Anche una news, nel corso della serata potete gustare i nostri cocktail.

Vi aspettiamo numerosi per un grande divertimento.