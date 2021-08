Ruba auto e causa un incidente, 41enne arrestato

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Catanzaro hanno tratto in arresto, nei giorni scorsi, in flagranza di reato, P.G. 41enne, di Catanzaro, già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri, intervenuti in via dei Conti Falluc di Catanzaro, dove si era verificato un incidente stradale, hanno constatato che un’autovettura Fiat Multipla condotta dal 41enne, durante la marcia aveva distrutto la segnaletica stradale e danneggiato sei autoveicoli parcheggiati lungo la via.

Insospettiti dalla dinamica del sinistro, i militari hanno effettuato approfonditi accertamenti che hanno consentito di verificare la provenienza furtiva della Fiat Multipla e che il predetto, dopo aver rubato l’autoveicolo, vi si era posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza con traduzione presso la Casa Circondariale di Catanzaro Siano. All’esito dell’udienza di convalida, il GIP di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere.