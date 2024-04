Run4Hope, in Calabria la marcia solidale per la ricerca

Il 13 aprile in contemporanea nelle 20 regioni d’Italia è partita la staffetta solidale, 9 giorni di podismo non competitivo e solidarietà per portare il testimone della ricerca attraverso le bellezze della regioni che coinvolge podisti, runners singoli o in gruppi, associazioni, gruppi spontanei chiamati a correre o a camminare e a donare per sostenere la campagna promossa a favore dell’AIL.

Brillantemente organizzata dalla Poliporto Soverato, Soverato Fitwalking Baia dell’Ippocampo, Soveratoincammino Fitwalking e dall’Amministrazione Comunale ha riscosso un notevole successo e grande partecipazione.

Da Soverato il 18 aprile è partita la 6^ tappa che percorrendo le vie cittadine più caratteristiche e suggestive ha consegnato il testimone ai rappresentanti della ASD Fitwalking di Roccella Ionica a cui è assegnata la 7^ tappa.

I ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti e a chi ha donato perchè anche un piccolo contributo è un grande aiuto alla ricerca.